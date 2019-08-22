إيطاليا تسلم المغرب زوجة 'ملاكم داعش'

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن السلطات في روما رحلت المغربية "سلمى بنشرقي" إلى بلدها الأصلي، بعد تجريدها من جنسيتها الإيطالية وقضائها ثلاث سنوات وأربعة أشهر خلف القضبان.
ووفق المصادر نفسها، فقد تم اتخاذ قرار الترحيل الذي وقعه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، لأسباب تتعلق بأمن الدولة.
وفيما جرى ترحيل الزوجة عقب قضائها عقوبتها في السجن، فإن نفس المصير ينتظر "الملاكم" الذي يقضي عقوبة 6 سنوات سجن، تنتهي في أبريل 2022.
وكان الأمن الإيطالي قد اعتقل "عبد الرحيم المتحرك"، وزوجته، في أبريل 2016، قبل أن تصدر محكمة ميلانو حكما بالسجن 6 سنوات بحق الزوج وتجريده من الجنسية الإيطالية، و5 للزوجة جرى تخفيضها فيما بعد مع حرمانهما من رعاية ابنين لهما كانا ينويان السفر بهما نحو سوريا، للالتحاق بصفوف تنظيم "داعش".
جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية أخضعت هواتف "المتحرك" وزوجته للمراقبة، وقد كشف في منتصف عام 2016 أن بطل رياضة الـ "كيك بوكسينغ" يستعد لمغادرة البلاد مع أسرته إلى سوريا، رفقة ابنيهما (4 أعوام وعامان)، إلا أن "ملاكم داعش" تخلى عن فكرة السفر نحو سوريا ليستقر في إيطاليا بهدف ضرب السفارة الإسرائيلية والفاتيكان في روما.
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