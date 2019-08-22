روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن ببحث خطط أمريكا الصاروخية

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رويترزالخميس 2019/8/22 08:48 ص بتوقيت أبوظبي
أحد اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
طلبت روسيا والصين من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة، الخميس، لبحث "تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن خططهم لتطوير ونشر صواريخ متوسطة المدى".
وتريد موسكو وبكين عقد جلسة للمجلس، المؤلف من 15 عضوا، تحت بند جدول الأعمال "تهديدات للسلام والأمن الدوليين".
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت، الإثنين، إنها اختبرت صاروخ كروز تقليديا، وإنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر، في أول تجربة من نوعها بعدما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت خلال فترة الحرب الباردة.
وفي الثاني من أغسطس/آب الجاري انسحبت واشنطن رسميا من المعاهدة المبرمة مع روسيا، متهمة إياها بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفاه الكرملين.
وحظرت المعاهدة الصواريخ المنشورة على البر ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها الآن من نشر صاروخ كروز بري جديد في رومانيا وبولندا، وهو سيناريو اعتبره تهديدا ستحتاج موسكو إلى الرد عليه.
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