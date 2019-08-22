الان تتابع إيران تكشف عن نظام صاروخي تم تصنيعه محلياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن إيران كشفت اليوم الخميس عن نظام صاروخي متنقل سطح-جو بعيد المدى تم تصنيعه محليا. ‭ ‬وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.

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