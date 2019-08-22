الان تتابع الترويكا: تعيين «حمدوك» لحظة تاريخية للسودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365: رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بتعيين حمدوك ووصفت ذلك بأنه لحظة تاريخية للسودان وحثت الجيش على التعامل بشكل بناء مع الحكومة الجديدة. وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الترويكا في بيان مشترك تعيين حكومة بقيادة مدنية يمثل فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر

وإنشاء حكومة تحترم حقوق الإنسان والحريات الشخصية. واكتمل يوم أمس الأول الثلاثاء تشكيل مجلس السيادة، المؤلف من 11 عضوا والذي سيدير البلاد لفترة انتقالية ويحل محل المجلس العسكري.

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