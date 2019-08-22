سياسي سوداني: "هوبيو" خطوة قطرية للتأثير على صراع اليمن

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشف السياسي السوداني والباحث بمركز الخرطوم للدراسات السياسية والاستراتيجية، أسامة أبوبكر، عن أسباب اتجاه قطر لتأسيس ميناء"هوبيو" في الصومال، مشيراً إلى إن دولة الصومال تعتبر فرصة كبير لتحقيق المصالح والمطامع من قبل الدول الأخرى، وقطر تريد استغلال هذه الفرصة فيما يتعلق بصراع المحاور في المنطقة.



وأوضح الدكتور أسامة أبو بكر وفقا لـ24 أن الصومال بعد أن تعرضت للدمار، بعض الدول تعتبرها منطقة مصالح ونفوذ وترى في هذا الضعف فرصة لتحقيق المصالح من خلال الشواطئ التي توجد في الصومال وتطل على المحيط الأطلسي وقريبة للغاية من باب المندب الذي يعتبر أهم بوابات التجارة للنفط في المنطقة.

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وأشار أبو بكر إلى أن قطر تريد التأثير على الصراع في اليمن من خلال الصومال والاقتراب من باب المندب من خلال التوسع داخل الموانئ الصومالية، مؤكداً أن دخول قطر في الصومال سيزيد من اشعال الصراع في منطقة القرن الأفريقي.

وفسر الباحث السوداني اتجاه قطر إلى الصومال بشكل قوي بعد أن خسرت وجودها في ميناء بورسودان بعد أن استطاعت الإمارات السيطرة على الميناء عبر شركة دولفين، وقطر تجد نفسها خاسرة في هذا الجانب وهي ضعيفة في هذه المنطقة الاستراتيجية ولذلك تضع قدرات وطاقة كبيرة لتثبيت أقدامها في الصومال ويكون لها وجود في القرن الأفريقي.

وتوقع أبو بكر أن يكون هناك صراعا كبير في منطقة شرق أفريقيا، ولذلك سوف تشهد منافسة كبيرة في تطوير العلاقات بين الدول الخليجية المتنافسة على منطقة القرن الأفريقي.

وأعلنت قطر، أمس، البدء بتنفيذ مشروع بناء ميناء "هوبيو" بإقليم مدغ وسط الصومال، وقال وزير النقل والاتصالات القطري جاسم بن سيف إن "مشروع بناء ميناء هوبيو سيبدأ وسيبنى على أسس ومعايير عالمية".