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دبلوماسي: قطر لجأت للصومال بعد تضييق الخناق عليها وعلى الإخوان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

دبلوماسي: قطر لجأت للصومال بعد تضييق الخناق عليها وعلى الإخوان

كتب

متابعات_الخليج 365

قال سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي إن الضغط على قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي، جعل الدوحة تتجه إلى فتح مناطق جديدة في القرن الأفريقي وجنوب شرق آسيا واستغلال الأزمات فيها بما يخدم مصالحها.

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وأوضح السفير محمد المنيسي وفقا لـ24 أن لجوء قطر لتأسيس ميناء بحري في الصومال يأتي بعد دعمها لبعض الجهات المتطرفة فيها ولاستكمال للسيطرة عليها لتعزيز وجودها في المنطقة القريبة من باب المندب.

 

وأشار سفير مصر الأسبق في قطر إلى أن الدوحة تريد استغلال الأوضاع في القرن الأفريقي بما يعزز وجودها وتواصل دعم الإرهاب فيه سواءً في الصومال أو جيبوتي أو غيرهما من المناطق المجاورة.

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