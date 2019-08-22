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الخميس 22 أغسطس 2019
روحاني
كتب
وكالات_الخليج 365
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إنه "إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل".
جاء هذا خلال اجتماع روحاني مع المرشد علي خامنئي، حسب موقع خامنئي الرسمي على الإنترنت.
وقال روحاني: "تعلم القوى العالمية أنه إذا توقف النفط تماماً وانخفضت صادرات إيران النفطية إلى الصفر، فلن تكون الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من ذي قبل".
وأضاف "لذلك فإن الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يهدد أمن الممرات المائية الدولية إذا تعطل تصدير النفط الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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