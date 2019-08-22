شكرا لقرائتكم أميركا.. انسحاب مرشح ديمقراطي ثالث من السباق الرئاسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن حاكم ولاية واشنطن الأميركية، الديمقراطي جاي إنسلي، مساء الأربعاء، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض بذلك إلى 22 عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لخوض السباق الرئاسي.

وإنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

وإنسلي، الحاكم التقدمي للولاية الواقعة شمال غربي الولايات المتحدة، كان رصيده في استطلاعات الرأي على الدوام أقل من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين.

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وقال إنسلي (68 عاماً)، في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء: "أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيساً، لذلك أنا أنسحب من السباق".

ومنذ دخوله السباق الرئاسي في آذار/مارس، جعل إنسلي من ملف حماية البيئة العمود الفقري لحملته الانتخابية.

وكان قد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي في ولاية آيوا، إن "التغير المناخي هو الموضوع الأهم ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمكافحته".

ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، فإن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، يتصدر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديمقراطي بنسبة 28.8%، يليه السيناتور بيرني ساندرز (16%)، ثم السيناتورة إليزابيث وورن (15.4%).