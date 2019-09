الحشد الشعبي يحمّل أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - Iraqi Shiite fighters from the Popular Mobilisation units, fighting alongside Iraqi forces, sit on a truck during a military operation against Islamic State (IS) group jihadists in the Makhoul mountains, north of Baiji, on October 17, 2015. After recapturing parts of Baiji and the huge nearby refinery complex from the Islamic State group, security and allied paramilitary forces thrust further northward up the main highway leading to Mosul. AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE / AFP / AHMAD AL-RUBAYE

الخليج 365 – بغداد حمّل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية، فيما أكد امتلاك الحشد معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق.

وقال المهندس في بيان ان “أعداء العراق أصبحوا، اليوم، يخططون مجددا لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة، أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترمب تفكر ساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد”