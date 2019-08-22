الحشد الشعبي يحمّل أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية في العراق

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الخليج 365 – بغداد
حمّل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، أميركا مسؤولية استهداف المقرات العسكرية العراقية، فيما أكد امتلاك الحشد معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق.
وقال المهندس في بيان ان “أعداء العراق أصبحوا، اليوم، يخططون مجددا لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة، أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترمب تفكر ساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد”
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