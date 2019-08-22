سانا: الجيش يوسع نطاق سيطرته بريف إدلب الجنوبي ويكبد النصرة خسائر كبيرة

واصلت وحدات من ​الجيش السوري​ عملياتها ضد تنظيم جبهة "النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له في منطقتي ​خان شيخون​ والتمانعة موسعة نطاق سيطرتها ب​ريف إدلب الجنوبي​.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم ​جبهة النصرة​ على محور تل ترعي الاستراتيجي الواقع بين بلدتي التمانعة ومورك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار الباقين باتجاه بلدة التمانعة تاركين خلفهم عدد من جثث قتلاهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

ووجهت وحدات الجيش ضربات مركزة على محاور تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية التي تحاول نجدة فلول الإرهابيين المندحرين في أطراف منطقة خان شيخون أسفرت عن تدمير العديد من الآليات ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

وتكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد بعد عمليات مكثفة للجيش بسلاحي المدفعية والراجمات على تحصيناتهم في أطراف ​معرة النعمان​ وترملا والتح ومعرشرين بريف إدلب الجنوبي.

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