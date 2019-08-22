الطائرات الاسرائيلية أغارت على أهداف للمقاومة في قطاع غزة

شنّت ​الطائرات الإسرائيلية​ بعد منتصف ليل أمس غارات جوية على أهداف للمقاومة في ​قطاع غزة​. وأوضحت قناة "الميادين" ان ​الطائرات الاسرائيلية​ استهدفت بأربعة ​صواريخ​ موقعاً للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، فيما سمع دوي ​انفجار​ شمال القطاع. وأضافت أن زوارق الاحتلالِ فتحت نيرانها بشكل عشوائي امام شاطئ السودانية شمال القطاع.

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