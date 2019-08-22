لجنة حقوقية تتهم السعودية بإخفاء مواطنين قطريين قسرا

اتهمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ​السعودية​ بـ"الإخفاء القسري" للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبد الهادي، اللذين دخلا السعودية مؤخرا.

ولفتت اللجنة الوطنية القطرية، في بيان، إلى أن "المعلومات الواردة إليها من مصادر موثوقة، تفيد بأن المواطن القطري، علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبد الهادي البالغ 17 عاما، دخلا السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، واختفيا قسريا يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، الساعة الواحدة ظهرا، في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية، وجرى إخفاؤهما فى مكان غير معلوم".

ودانت اللجنة، "الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، والذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية، وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان"، معربة عن "قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري".

وحمّلت اللجنة، السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري، وابنه، وسلامتهما الجسدية والصحية، وطالبت السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.

كما دعت وبشكل عاجل، كلا من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعني بالاختفاء القسري، و​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين، حسب بيان اللجنة القطرية.