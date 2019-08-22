حلف الأطلسي يعلن مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

اعلنت بعثة "الدعم الحازم" التي يقودها ​حلف شمال الأطلسي​ في بيان إن جنديين أميركيين قتلا في ​أفغانستان​ يوم الأربعاء، بينما تسعى ​الولايات المتحدة​ للتوصل إلى نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 18 عاما عبر المفاوضات.

ولم تذكر البعثة مزيدا من التفاصيل وحجبت اسمي القتيلين لحين إبلاغ ذويهما.

ويرتفع بذلك عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في أفغانستان إلى 14 على الأقل خلال هذا العام.

ويرابط نحو 14 ألف جندي أميركي في أفغانستان في إطار مهمة حلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة ​القوات​ الأفغانية وتقديم النصح لها ولتنفيذ عمليات ل​مكافحة الإرهاب​.