بيونغ يانغ تعلن ألا حوار مع واشنطن قبل وقف "أنشطتها العسكرية العدائية"

أعلنت ​كوريا الشمالية​، أنّها "غير مهتمّة" بالحوار مع ​الولايات المتحدة​ ما لم توقف الأخيرة "أنشطتها العسكرية العدائية المتزايدة"، في موقف يأتي غداة إعلان مبعوث أميركي من سيول استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات الثنائية مع ​بيونغ يانغ​.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية ستيفن بيغون أعلن أمس من سيول أن الولايات المتحدة "جاهزة" لاستئناف المحادثات الثنائية المتوقفة منذ أشهر مع كوريا الشمالية.

وتوقفت المحادثات بعد فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون في هانوي في شباط الفائت.

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