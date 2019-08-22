إيران تكشف عن نظام صاروخي تم تصنيعه محلياً

ذكرت وسائل الإعلام ال​إيران​ية الرسمية أن إيران كشفت اليوم الخميس عن نظام صاروخي متنقل سطح-جو بعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية.

‭ ‬وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس ​حسن روحاني​ وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي بافار-373 والذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي إس-300.

وذكرت ان منظومة باور "373" الايرانية المحلية الصنع قادرة على الاشتباك مع 6 اهداف في وقت واحد، كما انها قادرة على كشف وتحديد 100 هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.