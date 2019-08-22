كرم: لا انقاذ للوضع الاقتصاي والمالي إلا باعتماد آلية تعيينات جديدة

أكد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق ​فادي كرم​ أنه "من الجيد انه عادت ​الحكومة​ إلى العمل فهذه المسألة بحد ذاتها إيجابية ويجب على الحكومة تكون منتجة إذا كانت النيات صافية".

وعن ملف التعيينات، شدد على ان "الهم هو ابعاد ​المحاصصة​ عن مسألة التعيينات والذهاب إلى آلية تعيينات معينة"، لافتا إلى ان "الرئيس ميشال عون أوضح انه يجب ان تأتي التعيينات من خلال قوانين تفرض على الجميع كي لا تأتي استنسابية، ونحن كنا بدأنا تنفيذ آلية التعيينات في وزاراتنا وتمنينا على الجميع اعتماد هذا الأسلوب، لكنهم لم يلتزموا وبقوا على مفهوم المحاصصة".

ورأى انه "لا انقاذ للوضع الاقتصاي والمالي إلا باعتماد آلية تعيينات جديدة تعطي الموظف انتماؤه للدولة لا إلى طائفة أو حزب".