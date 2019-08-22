مستشار نقابة أصحاب المحطات يلوح بالتصعيد: لإيجاد الحلول سريعاً

أكد المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة أصحاب محطات الوقود ​فادي أبو شقرا​ أنه نعاني اليوم بموضوع ​الدولار​ وليس هناك كمية كافية من الدولار في ​مصرف لبنان​ ما دفعنا إلى شراء الدولار من الصرافين، سائلا "من يسمح للصرافين ببيع الدولار بـ 1550 ليرة ؟".

وأعلن انه "نلوح بخطوات تصعيدية اعتبارا من الأسبوع المقبل في حال عدم معالجة الوضع ونتمنى إيجاد الحلول سريعاً".