إضراب عام وإقفال مداخل مخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزارة العمل

يشهد مخيم ​عين الحلوة​ إضرابا عاما واقفالا لمداخله تلبية لدعوة هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية الفلسطينية​ و​الحراك الشعبي​ في المخيم، وذلك للضغط من أجل التراجع عن قرار ​وزارة العمل​ وتصعيد التحركات في ضوء انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم لمناقشة هذا الموضوع.

الى ذلك تمت الدعوة الى ​اعتصام​ جماهيري حاشد ومسيرة غضب ظهر اليوم عند مدخل عين الحلوة لجهة الحسبة.

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