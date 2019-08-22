وهاب: الجيش السوري يتقدم بثبات في إدلب والحسم سيحصل في النهاية

وجه رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي تحية للجيش العربي السوري "الذي يتقدم بثبات في إدلب والمحتل التركي يستطيع تأجيل الحسم مؤقتاً لكن الحسم سيحصل في النهاية وستعود كل إدلب الى ​سوريا​ كما ​الحسكة​ و​القامشلي​ فعندما ترتفع الحماية الأميركية عن شرق ​الفرات​ سيتساقط الجميع أمام ​الجيش​".

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