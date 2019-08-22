رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كل هذا الكلام والعراضات والتفاصيل عن المعابر غير الشرعية، ومن على كل المنابر الرسمية لمؤسسات الدولة، ولم نسمع للاسف حتى تاريخه عن موقوف واحد من تلك المنظومة العابرة للحدود".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عن المعابر غير الشرعية: لم نسمع عن موقوف واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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