لبن الأم يتسبب في وفاة رضيعة بريطانية عمرها 5 أيام

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press رضيع

وضعت سيدة بريطانية طفلتها، ونصحها الأطباء بتناول مسكن الترامادول، لتخفيف آلام الولادة، ليكون سببا في وفاة رضيعتها.

فبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أخذت السيدة مسكن الترامادول لتخفيف آلام الظهر، وامتنعت عن إرضاع طفلتها ذات الـ5 أيام، لكن الأطباء رأوا أنه لا ضرر من ذلك إذا أرضعت طفلتها، لكنها فقدتها بعد إرضاعها.

وخلال تحقيق أجرى يوم الاثنين الماضي، قال الطبيب البروفيسور بيتر فليمنج، إن المسكنات التي تم وصفها للأم لآلام الظهر أثناء الحمل لعبت دورًا في وفاة الطفلة الرضيعة، لكن فليمنج لم يتمكن من تحديد ما إذا كان الترامادول لعب دور وأدى إلى الوفاة أثناء الحمل أو بعد الولادة أثناء تناول حليب الأم.