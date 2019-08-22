اعتبر عضو "كتلة الكتائب" النائب الياس حنكش، تعليقا على تصنيف "ستاندرد أند بورز" المرتقب أنّ "بمجرد أن وصلنا الى هذه المرحلة من القلق الداخلي تجاه التصنيفات، فإنّ وضعنا لا يُنذر بالخير".
ورأى حنكش في حديث صحفي أنه على الطقم السياسي أن يذهب في إتجاه إجراء إصلاحات جديّة وحقيقية، وإلاّ لن نتمكّن من الخلاص، فإذا نجونا هذه المرّة لن ننجو في المرة المقبلة". وأكد"أنّ التقشف وفرض الضرائب ليسا الحلّ، المطلوب واضح وهو الاصلاحات أولاً".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: وضعنا لا يُنذر بالخير ويجب الذهاب في إتجاه إجراء إصلاحات جديّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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