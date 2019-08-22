اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أنّ "هناك حرصاً على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، حتّى لدى الجهات والهيئات الدولية".
وتعليقا على تصنيف "ستاندرد أند بورز" المرتقب قال: "اعتقد ان لبنان سيمنح فرصة إضافية، ولن يصدر تصنيف يؤدي الى زعزعة الثقة به"، مضيفاً: "انّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للولايات المتحدة قد تكون حملت تأثيرات إيجابية بنحو أو بآخر".
وأشار الى أنه "طالما أُقرّت قوانين إصلاحية، وتمّ اقرار موازنة العام الحالي، والتزمت الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية، إضافة الى الهدوء السياسي وعودة الحكومة الى الالتئام، كلها مؤشرات لاقتها رغبة دولية بإعطاء فرصة إضافية للبنان للمضي قدماً في اصلاح الوضع الاقتصادي. ويبقى على اللبنانيين أن يقتنصوا هذه الفرصة وينحوا الى استكمال الاصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن عن تصنيف ستاندرد أن بورز:أعتقد ان لبنان سيمنح فرصة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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