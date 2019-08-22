أبو الحسن عن تصنيف ستاندرد أن بورز:أعتقد ان لبنان سيمنح فرصة إضافية

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، أنّ "هناك حرصاً على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، حتّى لدى الجهات والهيئات الدولية".

وتعليقا على تصنيف "ستاندرد أند بورز" المرتقب قال: "اعتقد ان لبنان سيمنح فرصة إضافية، ولن يصدر تصنيف يؤدي الى زعزعة الثقة به"، مضيفاً: "انّ زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للولايات المتحدة قد تكون حملت تأثيرات إيجابية بنحو أو بآخر".

وأشار الى أنه "طالما أُقرّت قوانين إصلاحية، وتمّ اقرار موازنة العام الحالي، والتزمت الحكومة و​المجلس النيابي​ بإقرار موازنة 2020 ضمن ​المهل الدستورية​، إضافة الى الهدوء السياسي وعودة الحكومة الى الالتئام، كلها مؤشرات لاقتها رغبة دولية بإعطاء فرصة إضافية للبنان للمضي قدماً في اصلاح ​الوضع الاقتصادي​. ويبقى على اللبنانيين أن يقتنصوا هذه الفرصة وينحوا الى استكمال الاصلاحات".