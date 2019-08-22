عقيص: اتفقت مع عدوان على التصعيد في حال ثبوت لفلفة ملفّ الفساد القضائي

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "اتفقت مع النائب ​جورج عدوان​ على الخطوات التصعيدية الواجب اتخاذها في حال ثبوت لفلفة ملفّ ​الفساد​ القضائي، ووقف مسار التنقية الذاتية في ​القضاء​"، مشددا على ان "هذا الملفّ، لعلم الجميع، خطّ احمر بالنسبة لنا، وسنتابعه من موقعنا النيابي الرقابي بكل ما أوتينا من صلاحيات، وحتى النهاية".

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