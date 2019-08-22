الجمهورية: لقاء عقد بعيدا عن الاعلام بين الحريري وباسيل بحث ملف التعيينات

شكّكت مصادر قريبة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عبر "​الجمهورية​" باحتمال طرح سلّة من ​التعيينات​ الإدارية في جلسة ​مجلس الوزراء​ المقررة اليوم.

وكشفت مصادر مطلعة عن لقاء عُقد في "​بيت الوسط​" ليل أمس، بعيدا من الأضواء، بين الحريري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ تناول اقتراحاً باستكمال التعيينات في ​المجلس الدستوري​ في جلسة اليوم، باقتراح الأسماء الخمسة للتعيين في الجلسة، وهم، ماروني وارثوذكسي وكاثوليكي وسنّي وشيعي، بغية استكمال تركيبته العشرية بعد انتخاب الخمسة الأول في ​مجلس النواب​ قبل فترة.

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن اللقاء من "بيت الوسط"، أكدت مصادر باسيل ليلاً، "إنّ الإجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء كانت ممتازة كالعادة".