الجمهورية: لقاء عقد بعيدا عن الاعلام بين الحريري وباسيل بحث ملف التعيينات

شكّكت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري عبر "الجمهورية" باحتمال طرح سلّة من التعيينات الإدارية في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.
وكشفت مصادر مطلعة عن لقاء عُقد في "بيت الوسط" ليل أمس، بعيدا من الأضواء، بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل تناول اقتراحاً باستكمال التعيينات في المجلس الدستوري في جلسة اليوم، باقتراح الأسماء الخمسة للتعيين في الجلسة، وهم، ماروني وارثوذكسي وكاثوليكي وسنّي وشيعي، بغية استكمال تركيبته العشرية بعد انتخاب الخمسة الأول في مجلس النواب قبل فترة.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن اللقاء من "بيت الوسط"، أكدت مصادر باسيل ليلاً، "إنّ الإجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء كانت ممتازة كالعادة".
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