مرشّح ديموقراطي ثالث ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي

اعلن حاكم ولاية واشنطن الأميركية الديموقراطي جاي إنسلي، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض بذلك إلى 22 عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لخوض السباق الرئاسي.
إنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.
والحاكم التقدّمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، كان رصيده في استطلاعات الرأي على الدوام أقلّ من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديموقراطيين.
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