مرشّح ديموقراطي ثالث ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي

اعلن حاكم ولاية ​واشنطن​ الأميركية الديموقراطي جاي إنسلي، انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض بذلك إلى 22 عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية لخوض ​السباق الرئاسي​.

إنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديموقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

والحاكم التقدّمي للولاية الواقعة في شمال غرب ​الولايات المتحدة​، كان رصيده في استطلاعات الرأي على الدوام أقلّ من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديموقراطيين.

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