المالكي: إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ العقيد الركن ​تركي المالكي​عن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) باتجاه مدينة خميس مشيط بمنقطة عسير جنوب غربي ​السعودية​. وأوضح المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين. وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية بعدد من الطائرات المسيرة. يذكر ان السعودية تقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ​صنعاء​.

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