مارك أسبر: لا أثق بزعيم كوريا الشمالية

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​ في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية إنه لا يثق بزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​. واعتبر ان "الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع ​السلاح النووي​".

وعندما سئل عما إذا كان كيم جونغ أون، سيوافق على نزع السلاح، لفت اسبر إلى ان "الخبراء سيخبرونكم، لكن على الأرجح، "لا"، لكن دعونا نرى".

من جهة أخرى، اعلن ان بلاده بوسعها صنع أسلحة تفوق سرعة الصوت في غضون " بضع سنوات".