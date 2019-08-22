هذه أفضل 10 متاحف مجانية في لندن

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نفدم لكم هنا قائمة بعشرة متاحف لندنية تتيح لروادها فرصة الاستمتاع بمقتنيات أثرية وتاريخية رائعة مجانًا.

تعج العاصمة البريطانية لندن بمجموعة من المتاحف القيِّمَة التي تفتح أبوابها أمام الزوار مجانًا، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع ببعض المقتنيات الأثرية والتاريخية الرائعة، من دون أن يصرفوا الأموال لشراء تذاكر أو ما شابه.

نعرض في القائمة الآتية أفضل المتاحف المجانية في لندن:

(001)

متحف التاريخ الطبيعي

واحد من أكثر المباني إثارةً للإبهار من الداخل ومن الخارج في لندن، يحتوي على هيكل عظمي لحوت أزرق طوله 25 مترًا في قاعة هينتز، إلى جانب مئات المعارض التي توضح تطور النباتات والحيوانات في العالم بأسره. كما يضم 80 مليون عينة تمتد عبر تاريخ الأرض لـ 4.5 مليارات سنة، إضافة إلى غرف مخصصة للديناصورات والزواحف والبراكين.

(002)

متحف العلوم

ملاذ تفاعلي للزوار من كافة الأعمار، يضم مجموعة مرتبة من المعارض المجانية التي تبرز الاختراعات التكنولوجية، بدءًا من ظهور قوة البخار وحتى مغامرات الإنسان في الفضاء. وفيه مناطق يمكن أن يشترك فيها الزوار للمساهمة في حلّ بعض المشكلات وتصميم التكنولوجيا، وكذلك حديقة توفر للعلماء الشبان إمكانية التعرف على خصائص المياه والضوء والصوت من خلال اللعب.

(003)

متحف فكتوريا وألبرت

يبرز بفضل ما يضمه من أعمال مميزة في مجال الفن والتصميم على مدار 5 آلاف سنة، حيث يضم قطع متلألئة من المجوهرات والتماثيل المعقدة والمكتب الذي كان يستخدمه ملك إنكلترا الأسبق هنري الثامن في الكتابة. لكن يتعين على الزوار أن يشتروا تذاكر حين ينظم المتحف معارض كبرى، تغطي أمور معينة كالأطعمة، فساتين الزفاف، ألعاب الفيديو ومقتنيات فرقة بينك فلويد الأسطورية، في حين يُتاح للزوار أن يتجولوا في باقي أنحاء المتحف مجانًا.

(004)

المتحف البريطاني

يمكن زواره أن يسترجعوا من خلاله جزءًا كبيرًا من تاريخ البشرية، فهو يضم 8 ملايين جسم من كافة أنحاء العالم، وهناك أقسام مخصصة لليونان القديمة وروما ومصر والشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأوروبا في العصور الوسطى، ومن أبرز القطع الأثرية المعروضة هناك حجر رشيد ورخام الجين.

(005)

متحف مجموعة ويلكوم

يجمع بين الفنون والعلوم ويهتم بإبراز الطريقة التي نفكر بها بشأن الصحة، وتقام هناك عروض تركز على موضوعات مثل الأسنان، الكهرباء، سيكولوجية السحر وبعض العروض الفنية. وسيفتتح هناك معرض دائم جديد في الخريف المقبل لاستكشاف ما يعنيه أن تكون إنسانًا في القرن الحادث والعشرين، بالنظر إلى علم الوراثة والعقول والعدوى وانهيار المناخ، بما يعكس علاقتنا المتغيرة مع العالم.

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(006)

متحف لندن

يُقدِّم جانبًا تعليميًا مهمًا عن العاصمة البريطانية في كل ركن من أركانه الممتدة، حيث يبرز تاريخ لندن المجيد، الغريب وفي بعض الأحيان المظلم بدايةً من الفترة التي كانت فيها لندن مدينة رومانية يطلق عليها اسم "لندنيوم" ووصولًا إلى دورة الألعاب الأولمبية "الأولمبياد" التي استضافتها لندن في عام 2012.

(007)

متحف الحرب الإمبراطوري

يوثق فترة الحروب والصراعات التي عاشتها إنكلترا من منظور الأشخاص الذين عاشوها. تم إنشاء المتحف بعد الحرب العالمية الأولى لتذكير الزوار بأهمية عملية السلام والحفاظ عليها. وتم تخصيصه في الأساس للحربين العالمية الأولى والثانية، يعرض بقايا من أعمال القتال، بما في ذلك قنبلة صاروخية طولها 14 مترًا ونافث لهب. وهناك أقسام أخرى في المتحف تعرض التأثير الإنساني للحروب، بما في ذلك معرض دائم للهولوكوست.

(008)

متحف هورمان

في الأساس منزل خاص بتاجر الشاي الفيكتوري، فريدريك جون هورمان، وهو مفتوح أمام الزوار من وقتها إلى الآن. زادت مقتنيات المتحف بمقدار 10 أضعاف، وتقام فيه الآن مجموعة معارض مهمة دوليًا عن التاريخ الطبيعي، الأنثروبولوجيا وعلم الأعراق، كما تقام هناك مجموعة لا نهاية لها من الأنشطة الصديقة للأسرة، إضافة إلى حديقة مساحتها 16 فدانًا فيها بعض الحيوانات.

(009)

متحف لندن دوكلاندز

يستكشف تاريخ لندن كمدينة ساحلية بدءًا من فترة تجارة العبيد وانتهاءً بفترة القراصنة. يقام هناك الكثير من الفاعليات المجانية، من ضمنها ورشة عمل للأطفال تعلمهم الكثير من المهارات والأشياء، لاسيما المأخوذة من الماضي.

(010)

المتحف البحري الوطني

تشمل قاعات المتحف 14 معرضًا مختلفًا لتسليط الضوء على تاريخ البحرية البريطانية، ويمكن المهتمون أو الراغبون في التعرف عن قرب على معركة الطرف الأغر (ترفلغار) البحرية أن يشاهدوا هناك كرة مدفع حقيقية والمعطف الذي كان يرتديه الأميرال نيلسون عندما أصيب بجروح قاتلة.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "ستاندرد". الأصل منشور على الرابط:

https://www.standard.co.uk/go/london/arts/best-free-museums-london-exhibitions-a4203486.html