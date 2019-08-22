ترامب يلغي زيارته للدنمارك بعد رفض رئيسة حكومتها بيع جزيرة "غرينلاند"... والقصر الملكي...

وكالات- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء 20 أوت 2019 إرجاء لقاء مقرر مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن بسبب رفضها بيع غرينلاند للولايات المتحدة، في فصل جديد من مسلسل يتعلق بهذه الأرض الدنماركية الغنية بالموارد الطبيعية.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض بعد لحظات من سلسلة تغريدات كتبها الرئيس الأميركي إن زيارة ترامب المقررة في بداية سبتمبر "ألغيت حاليا".

وكتب ترامب أن "الدنمارك بلد يتسم بخصوصية وأهله رائعون، لكن بسبب تعليقات رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن التي قالت إنها غير مهتمة إطلاق بمناقشة شراء غرينلاند، سأرجئ لقاءنا المقرر بعد أسبوعين إلى وقت آخر".

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وأضاف أن "رئيسة الوزراء تمكنت من توفير الجهد والمال على الولايات المتحدة بقولها ذلك مباشرة. أشكرها على ذلك وأنتظر بفارغ الصبر تحديد موعد جديد في المستقبل" لعقد هذا اللقاء.

ومن جهة أخرى أعرب القصر الملكي الدنماركي عن " دهشته" إزاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يزور الدنمارك الشهر المقبل.

وقالت ليني باليبي مديرة الاتصالات بالقصر الملكي لشبكة دي ار الدنماركية اليوم الأربعاء" لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة، ولكن ليس لدينا المزيد لنقوله بخصوص هذا الأمر".