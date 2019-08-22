لجنة الحوار: حراك الجزائر متمسك بإجراء انتخابات رئاسية

أعلنت لجنة الحوار والوساطة بالجزائر، تمسك نشطاء الحراك الشعبي في 25 ولاية بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وذكرت اللجنة في بيان انها عقدت لقاءاتها مع مجموعة من الشباب الممثلين للحراك الشعبي عبر 25 ولاية تم خلاله التطرق إلى الأزمة السياسية وضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية".

ونقل البيان عن ممثلي الحراك الشعبي تأكيدهم أن "إجراء الانتخابات يعد

الحل الوحيد القادر على إخراج الجزائر من أزمتها السياسية".وأضاف البيان أن "النقاش الذي دار بين الهيئة وناشطي الحراك الجزائري كان ثريا" نظرا لأنه يصب في خدمة البلد ومصلحة الشعب الجزائري.

وفي هذا الصدد أعلنت لجنة الحوار عن اعداد لقاء تشاوري اليوم الخميس مع عدد من الاكاديميين الممثلين

للجامعات والكليات في مقر الهيئة بالعاصمة، وفقا لوكالة "كونا".يذكر أن لجنة الحوار والوساطة التقت في وقت سابق رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي أكد رفضه إشراك أحزاب الموالاة في الحوار لتجنب الانسداد السياسي معربا عن استعداده الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.وجرى تشكيل الهيئة الاستشارية للجنة الحوار والوساطة يوم السبت الماضي وضمت في عضويتها 41 شخصا من بينهم وزراء سابقون وأساتذة وأكاديميون بهدف بحث سبل حل الازمة التي تشهدها الجزائر حاليا.