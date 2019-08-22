شنّت طائرات إسرائيلية حربية، ليلة الخميس ، عدة غارات على مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا" أن طائرات إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة سيما تطاير وتكسير في زجاج النوافذ. شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة سيما تطاير وتكسير في زجاج النوافذ. وأشارت الوكالة إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.