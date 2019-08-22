كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تنظم مظاهرات في النرويج احتجاجاً على زيارة "ظريف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الجالية الإيرانية تظاهرات كبيرة، في النرويج اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الخارجية النرويجية.

وتأتي تلك التظاهرات احتجاجاً على التفاوض مع ممثل نظام الملالي، الممثل في وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واعتراضاً على زيارته إلى السويد والنرويج .

وأكدت المقاومة الإيرانية في بيان أن، التفاوض مع "ظريف" خيانة للشعب الإيراني، وتغاضي واضح عن جرائم الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران.

