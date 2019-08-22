شكرا لقرائتكم خبر عن باسيل مهاجما «حزب الله»: خذلنا في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

هاجم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مليشيا «حزب الله» في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حوارا بين باسيل، وهو حليف للمليشيات الإرهابية، ورئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان. وقال باسيل في المقطع: إن حزب الله «خذل» الحلفاء في الانتخابات الأخيرة.

فبينما كان رئيس «التيار الوطني الحر» يستعد للبدء بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي»، الذي شارك فيه إرسلان، دار حديث بينهما، وقد ظنا أنهما ليسا على الهواء وأن لا أحد يسمع ماذا يدور بينهما.

وقد دار الحوار بين باسيل وأرسلان كالتالي:

- باسيل: «إذا أنا تيار قادر أعملها».

- أرسلان: «إيه الدولة مش قادرة تعملا؟!».

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وبعد ذلك اقترب أرسلان من باسيل متحدثاً همساً وقال: «شفت إذا بينعمل الميغا سنتر بالانتخابات الجايه، بتاخد نص نواب الشوف وعاليه».

فرد باسيل قائلاً: «إي كيف لكان.. وقت الحزب قليلة شو عمل الحزب فينا!».

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن لديه شعورا وانطباعات «إيجابية» بخصوص تقرير تصنيف ائتماني سيادي من المتوقع صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكنه لا يملك أي معلومات، بحسب ما نقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أمس (الأربعاء).

ومن المنتظر أن تنشر «ستاندرد آند بورز» مراجعتها للبنان يوم الجمعة، وسط توقعات أن تصدر وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تقريرها قريبا، لكنها لم تذكر موعد نشره.

وفي تعليقات منفصلة حول تصنيف لبنان السيادي، أبلغ بري عددا من النواب أن «كل المؤشرات الإيجابية التي حصلت ربما تعطي فرصة إضافية للبنان من أجل تصحيح المسار».