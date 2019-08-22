شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم أنقرة بـ«الاستفزاز وإثارة التوترات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية إلى الكف فوراً عن القيام بـ«أي أنشطة غير قانونية» في المياه الإقليمية قبالة سواحل قبرص، وإبعاد سفينة التنقيب عن النفط «يافوز» عن المنطقة، بحسب ما نشرته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أمس (الأربعاء).

ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها «استفزازية وتثير التوترات»، مضيفة أن قبرص وحدها، من خلال حكومتها، يمكنها الموافقة على أنشطة مثل التنقيب والحفر داخل المياه الإقليمية.

وأوضحت أن تنمية الموارد في شرق البحر المتوسط يجب أن تعزز التعاون، وتوفر الأساس لأمن الطاقة الدائم والازدهار الاقتصادي.

وتتواجد بالفعل 3 سفن تنقيب تركية في المنطقة، وهي «يافوز» و«الفاتح» وسفينة الأبحاث «بارباروس». وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال أمس الأول، إن سفينة تركية رابعة، وهي سفينة الأبحاث «أوروك ريس»، في طريقها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة.