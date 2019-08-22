شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث في صنعاء لتنفيذ اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)، "الخليج 365" (جدة)

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الأربعاء) إلى صنعاء في ثاني محطة له بعد الرياض، ضمن جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة انتشار مليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والانسحابات المتبادلة في المدينة بين الانقلابيين والقوات الحكومية. ومن المقرر أن يلتقي غريفيث قادة المليشيات الانقلابية لبحث مقترحات جديدة، أعلن في إحاطته إلى مجلس الأمن أمس الأول (الثلاثاء) أنه قدمها لطرفي النزاع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وينتظر المبعوث الأممي تلقي الردود النهائية على مقترحاته الجديدة في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وأعلنت مصادر في الحكومة الشرعية أن غريفيث أجرى خلال زيارته إلى السعودية مباحثات مع مسؤولين يمنيين. وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

Advertisements

وكان غريفيث عاد إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من 3 أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولان أمريكيان لـ«رويترز» أمس (الأربعاء) أن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز «إم.كيو-9» أسقطت فوق محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الأول (الثلاثاء). وكانت قناة «المسيرة» التلفزيونية التابعة للانقلابيين نقلت عن متحدث عسكري حوثي قوله: «إن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الأمريكية».