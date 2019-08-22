شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: سنحاسب الأسد على جرائمه البشعة.. وبريطانيا تحذره: جاهزون للرد بسرعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها محاسبة نظام الأسد على الجرائم البشعة، ومنعه من استخدام المزيد من الأسلحة الفتاكة، في الذكرى السنوية السادسة للهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، الذي أدى إلى سقوط ألف وأربعمائة قتيل بينهم أطفال. وشدد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية على محاسبة نظام الأسد على أعماله الشنيعة، مبينة أن واشنطن ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتوفرة لها لمنع أي استخدام للأسلحة الكيميائية في المستقبل.

وحذرت الحكومة البريطانية نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس (الأربعاء): «نظام الأسد مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لقمع الشعب السوري. وقبل 6 سنوات تسبب استخدام السارين في قتل المئات في الغوطة». وأكدت الخارجية البريطانية أن موقف بريطانيا واضح، ولن تقف مكتوفة الأيدي، مبينة استعدادها للرد بسرعة وبشدة في حال أي استخدام للأسلحة الكيميائية في إدلب.