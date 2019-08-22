شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحقق في إسقاط «درون» وتعده استفزازا إيرانيا خطيرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)، "الخليج 365" (جدة)

يحقق فريق أمني بالولايات المتحدة في الهجوم الإيراني - الحوثي ضد طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال. وأضاف بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن هذا التصرف هو «عمل استفزازي» من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة. وكشفت المتحدثة باسم الوزارة ريبيكا ريباريتش، تأكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.

من جهة ثانية، وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس (الأربعاء) إلى صنعاء في ثاني محطة له بعد الرياض، ضمن جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة انتشار مليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والانسحابات المتبادلة في المدينة بين الانقلابيين والقوات الحكومية. ومن المقرر أن يلتقي غريفيث قادة المليشيات الانقلابية لبحث مقترحات جديدة، أعلن في إحاطته إلى مجلس الأمن أمس الأول (الثلاثاء) أنه قدمها لطرفي النزاع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وينتظر المبعوث الأممي تلقي الردود النهائية على مقترحاته الجديدة في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري. وأعلنت مصادر في الحكومة الشرعية أن غريفيث أجرى خلال زيارته إلى السعودية مباحثات مع مسؤولين يمنيين. وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وكان غريفيث عاد إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من 3 أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الرامية لإحياء العملية السياسية في اليمن.