طنجة.. جريمة قتل تهز سوق الجملة للخضر والفواكه بني مكادة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء، مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، بعدما تلقى طعنات لاذعة على يد أحد التجار، بسوق الجملة للخضر والفواكه بمنطقة بني مكادة.

وتشير المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ أن الضحية يعمل حارس للسيارات، دخل في ملاسنات مع أحد مرتفقي السوق، قبل أن يتحول الأمر إلى ضرب متبادل بين الطرفين، أسفر عن تسديد طعنات قاتله للحارس على مستوى البطن.

و تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه فور ارتكابه لجريمة القتل، كما باشرت تحقيقها معه، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار.