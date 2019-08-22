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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع لحماس في غزة
الخميس 22 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، موقعا تابعا لحركة حماس غربي مدينة غزة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل سقوط قذيفتين على تجمع إسرائيلي في غلاف القطاع.
وقال مصدر أمني: "إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقع البحرية التابع لحماس جنوب غربي غزة، وبعد عدة دقائق شنت غارة جديدة عليه".
ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي، في حين لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلق في سماء القطاع.
ومساء الأربعاء، دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية، محاذية لقطاع غزة، قبل الإعلان عن سقوط قذيفتين في منطقة مفتوحة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن صافرات الإنذار دوت جنوبي إسرائيل بعد إطلاق قذيفة من غزة.
وهذا الأسبوع شنت إسرائيل مرتين غارات على قطاع غزة، فيما سجلت 3 عمليات إطلاق صواريخ من القطاع على التجمعات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
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