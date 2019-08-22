باكستان تشيد بخدمات الحجاج

وبين أن المشاريع العملاقة التي تقام في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم مزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
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