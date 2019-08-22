باكستان تشيد بخدمات الحجاج

أشاد وزير الشؤون الدينية في باكستان الدكتور نور الحق قادري بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج، بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وبين أن المشاريع العملاقة التي تقام في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم مزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.