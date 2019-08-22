تونس تطلق وحدة جوية لمراقبة السواحل

وأعلنت تونس عن الانطلاق الرسمي للوحدة الجوية للحرس الوطني من ثكنة العوينة العسكرية، أمس، بالعاصمة، وسيكون نشاط الوحدة معززا بطائرات الهليكوبتر «بال 429» المقتناة من شركة أميركية بتكلفة بلغت 50 مليون دينار تونسي.
وعمليا ستسمح هذه الطائرات بتعزيز جهود وحدات الحرس البحري في مراقبة أنشطة الهجرة غير الشرعية على طول السواحل والإنقاذ في عرض البحر.
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