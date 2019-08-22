مسؤولون: بريكست بلا اتفاق بات السيناريو الأرجح

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أمس، إن بريكست بلا اتفاق بات السيناريو الأرجح لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، عشية لقاء رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون بالرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.
وأفاد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنّ «السيناريو الذي بات الأرجح هو لا اتفاق»، مشيرا إلى أن لندن سيتوجب عليها رغم ذلك دفع فاتورة الانسحاب البالغة 47 مليار دولار «39 مليار جنيه إسترليني».
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