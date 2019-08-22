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ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري في كابول

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في كابول، مساء السبت، إلى ثمانين قتيلا.

وقال الناطق باسم الوزارة نصرت رحيمي، إن عدد القتلى بلغ الآن ثمانين، موضحا أن عددا من المصابين بجروح خطيرة نقلوا إلى مستشفيات توفوا.

وكانت حصيلة أولى تحدثت عن مقتل 68 شخصا وجرح أكثر من 180 آخرين، في الوقت الذي يأمل الأفغان في إبرام اتفاق يبدو وشيكا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.


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