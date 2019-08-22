ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري في كابول

وقال الناطق باسم الوزارة نصرت رحيمي، إن عدد القتلى بلغ الآن ثمانين، موضحا أن عددا من المصابين بجروح خطيرة نقلوا إلى مستشفيات توفوا.
وكانت حصيلة أولى تحدثت عن مقتل 68 شخصا وجرح أكثر من 180 آخرين، في الوقت الذي يأمل الأفغان في إبرام اتفاق يبدو وشيكا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
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