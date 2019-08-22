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قتيلان بإطلاق نار في كشمير

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أعلنت الشرطة مقتل شرطي وأحد المتمردين على الأرجح في أول مواجهة مسلحة في كشمير منذ أن جردت نيودلهي المنطقة من حكمها الذاتي، غداة عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوسط لحل وضع متفجر.

وفي مؤشر إضافي على تصاعد التوتر، أعلنت باكستان في غضون ذلك أن ثلاثة مدنيين باكستانيين قتلوا برصاص هندي أطلق عبر الحدود بين كشمير الهندية والباكستانية المعروفة باسم خط السيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن مسؤولين قولهم، إن عسكريا هنديا قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح بعد إطلاق عسكريين باكستانيين النار على مواقع أمامية للجيش الهندي وعلى قرى واقعة على طول خط السيطرة في مقاطعة بونش الثلاثاء.


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