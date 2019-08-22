تجمع G7 بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى، فى شكل متجدد، ويشارك في قمة بياريتز عدد من الدول الشريكة، ولا سيما مصر، إلى جانب البلدان الإفريقية الأخرى، لتقديم استجابات مشتركة وملموسة لمحاربة جميع أشكال عدم المساواة.
أولويات قمة مجموعة السبع
- مكافحة عدم المساواة فى المصير «النوع، التعليم، الصحة»
- تنفيذ انتقال بيئى عادل
- يركز على الحفاظ على التنوع البيولوجى والمحيطات
- العمل من أجل السلام والتهديدات الأمنية والإرهاب
- الاستغلال الأخلاقى للفرص
- التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تشارك في قمة G7 في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.