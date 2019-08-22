مصر تشارك في قمة G7 في باريس

قالت السفارة الفرنسية فى القاهرة عبر موقعها إنه فى الفترة ما بين 24 و26 من أغسطس الجارى ستعقد قمة رؤساء الدول والحكومات فى مجموعة السبع، والتى سيشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، فى بياريتز الفرنسية.

تجمع G7 بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى، فى شكل متجدد، ويشارك في قمة بياريتز عدد من الدول الشريكة، ولا سيما مصر، إلى جانب البلدان الإفريقية الأخرى، لتقديم استجابات مشتركة وملموسة لمحاربة جميع أشكال عدم المساواة.

أولويات قمة مجموعة السبع

- مكافحة عدم المساواة فى المصير «النوع، التعليم، الصحة»

- تنفيذ انتقال بيئى عادل

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- يركز على الحفاظ على التنوع البيولوجى والمحيطات

- العمل من أجل السلام والتهديدات الأمنية والإرهاب

- الاستغلال الأخلاقى للفرص

- التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى