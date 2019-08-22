قلق أممي إزاء التصعيد في إدلب

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان صحفي، أمس، «أدان أنطونيو جوتيريش بشدة الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك منشآت الرعاية الصحية والتعليمية»، وحث كل الأطراف على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، مجدداً دعوته العاجلة لتطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بإدلب التي تم التوصل إليها في شهر سبتمبر 2018.
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