طلاب وخبراء سعوديون يقدمون إبداعاتهم في مسابقة المهارات العالمية بروسيا

تعقد مسابقة المهارات العالمية «World Skills» اليوم بمدينة كازان الروسية، بمشاركة طلاب وخبراء سعوديين ومن 75 دولة على مستوى العالم، حيث يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في صيانة الطائرات ومهارة اللحام، وتستمر المسابقة 5 أيام.

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، وهي «الجهة المشرفة على الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية في المملكة»، إن «هذه المسابقة عالمية، وتجرى كل عامين بين الدول المشاركة، حيث يتنافس خلالها المشاركون على 56 مهارة في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب على المستوى العام والشخصي».

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة، إضافة إلى شرف تمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي.

وبين أن المتأهلين من الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية لهذه المسابقة العالمية هم: إدريس عبدالجليل الحجي، حسن حسين الراشد، إبراهيم خالد يماني، المهندس غازي محمد المستني.

وأكد التويجري أن الطلاب السعوديين أبهروا المشاركين في الدورات السابقة في إبداعاتهم المهارية سواءً على مستوى المسابقة السعودية أو المسابقة العالمية.

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- 75 دولة تشارك في المسابقة

- 56 مهارة يشملها التنافس

- 4 سعوديين يشاركون في المسابقة