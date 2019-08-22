222 هجوما بأسلحة كيميائية نفذها النظام السوري

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثقت عبر تقاريرها 222 هجوماً بأسلحة كيميائية قام بها كل من النِّظام السوري الذي ارتكب 217 هجوماً، وتنظيم داعش الذي ارتكب خمس هجمات، لافتة إلى ما فعله النظام السوري ضدَّ أبناء غوطتي دمشق على مرِّ السنين.

أوسع هجوم على السوريين

وذكرت الشبكة أن النظام السوري شن ضدَّ شعبه ليلة الأربعاء 21 أغسطس 2013 أوسع هجوم كيميائي عرفه السوريون والعالم بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من حيث عدد الذخائر المحملة بالغازات التي استخدمت وحصيلة الضحايا المرتفعة، في حين توقع الشعب السوري أن يتحرك المجتمع الدولي ويطالب بعزل حكومة ونظام استخدمت أسلحة دمار شامل.

رد فعل المجتمع

وأضافت أن رد فعل المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية اقتصر على المطالبة بتسليم سلاح الجريمة والإبقاء على المجرم، مما شجَّع المجرم على عدم تسليم كامل كميات السلاح التي لديه، وعلى استخدامه مرات عديدة بعد ذلك بدعم من دول لا تكترث بالقانون وحقوق الإنسان مثل إيران وروسيا.

هجوم الغوطتين الكيميائي

وأشارت الشبكة إلى أن هجوم الغوطتين الكيميائي لم يكن الأول من نوعه، لكنه كان الأوسع والأضخم من حيث حصيلة الضحايا والمصابين، والمساحة الجغرافية المستهدفة، وتابعت «دأبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تسجيل جميع الحوادث التي نعتقد أنَّه قد تمَّ استخدام أسلحة كيميائية فيها، ضمن قاعدة بياناتنا ذلك منذ أول هجوم كيميائي موثَّق لدينا ضدَّ أهالي حي البياضة في مدينة حمص بتاريخ 23 يناير 2012 حتى آخر هجوم موثَّق لدينا على قرية الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في 19 مايو 2019».

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تفاصيل تلك الحوادث

وكشفت الشبكة أن قاعدة بياناتها تحتوي على تفاصيل تلك الحوادث، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، وتواصل مع شهود عيان، ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصُّور والفيديوهات التي وردت، مشيرة إلى قيام الشبكة أيضاً بتحليل كيفية وقوع الهجوم وطرحِ تصوُّرٍ لشكله ونمطه.

أبرز وأوسع الهجمات الكيميائية في سوريا

01 هجوم الغوطتين الكيميائي

02 هجوم على أهالي حي البياضة بحمص

03 هجوم موثَّق على قرية الكبينة بريف اللاذقية