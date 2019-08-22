الرئيس الفلبيني يستقبل آل الشيخ

استقبل رئيس الفلبين رودريجو روا دوتيرتي في القصر الرئاسي بمانيلا، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور الفلبين حالياً، بحضور رئيس مجلس النواب الفلبيني آلان بيتر كاييتانو.

وقدم الرئيس الفلبيني تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً متانة العلاقات الفلبينية السعودية، شاكرا للمملكة اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة، والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية، مرحبا برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشاريع التعدين السعودية.

دعم

قدم الرئيس دوتيرتي شكره العميق على مواقف المملكة الداعمة للفلبين في الأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع اتهام الفلبين بانتهاك حقوق الإنسان، إضافةً إلى دعمها المشاريع التنموية لإعادة إعمار مدينة مراوي في منطقة مينداناو الفلبينية.

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بدوره، نقل آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للرئيس الفلبيني ولجمهورية الفلبين حكومة وشعباً، مؤكداً أن زيارته لها تأتي في إطار اهتمام المملكة بتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني.

كما جدد التأكيد على اهتمام حكومة المملكة بكافة الجوانب الخاصة بالجالية الفلبينية العاملة في المملكة.

واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.